Футболист Роналду заявил, что чемпионат Европы-2024 станет последним в его карьере

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Нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы. Турнир, который сейчас проходит в ФРГ, станет последним в карьере спортсмена, передает Life.ru со ссылкой на издание A Bola.

Роналду отметил, что команде Португалии предстоит тяжелая игра против сборной Франции. Футболист уточнил, что всегда будет отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Спортсмен подчеркнул, что никогда не не боялся "браться за дело с головой", но этот чемпионат точно его "последний Евро".

1 июля сборная Португалии обыграла Словению со счетом 3:0 в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. Роналду не забил пенальти в дополнительное время. Однако позднее первым поразил ворота Яна Облака в серии послематчевых 11-метровых.