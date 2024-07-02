01:23Спорт
Сборная Португалии вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Сборная Португалии обыграла в серии пенальти команду из Словении и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Матч проходил во Франкфурте-на-Майне.
В основное и дополнительное время встречи ни одна из команд не смогла открыть счет. В конце первого дополнительного тайма капитан сборной Португалии Криштиану Ронаду не реализовал пенальти в ворота соперника.
После дополнительного времени матч перешел к серии пенальти, в которой португальцам удалось одержать победу со счетом 3:0.
Ранее сборная Германии со счетом 2:0 обыграла команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Мяч в ворота забили Кай Хаверц (53-я минута, с пенальти) и Джамал Мусиала (68-я минута).
До этого Криштиану Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам во время второго тура группового этапа турнира против команды Турции.
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