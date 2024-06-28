РФС продлил контракт с главным тренером сборной Карпиным

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Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным, соответствующая информация появилась на официальном портале спортивного объединения.

"Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем его подход к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков", – говорится в сообщении.

Карпин подтвердил эту информацию, уточнив, что контракт продлили на четыре года.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду из Белоруссии в товарищеском матче на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. Мячи в ворота соперников забросили Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20-я минута) и Федор Чалов (63-я и 69-я минуты). Тюкавин забил гол за сборную РФ впервые.

