28 июня, 11:38Спорт
РФС продлил контракт с главным тренером сборной Карпиным
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным, соответствующая информация появилась на официальном портале спортивного объединения.
"Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем его подход к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков", – говорится в сообщении.
Карпин подтвердил эту информацию, уточнив, что контракт продлили на четыре года.
Ранее сборная России по футболу обыграла команду из Белоруссии в товарищеском матче на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. Мячи в ворота соперников забросили Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20-я минута) и Федор Чалов (63-я и 69-я минуты). Тюкавин забил гол за сборную РФ впервые.
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