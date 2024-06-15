Албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро, побив рекорд Кириченко

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Футболист албанской сборной Недим Байрами забил самый быстрый год на чемпионатах Европы, тем самым побив рекорд россиянина Дмитрия Кириченко. Об этом сообщает ТАСС.

Байрами забил мяч на 22-й секунде матча первого тура группового этапа с итальянцами. Предыдущий рекорд был поставлен Кириченко, который забил гол на 67-й секунде в игре группового этапа чемпионата Европы 2004 года с греками.

В начале июня 2024 года российская сборная по футболу обыграла команду из Белоруссии в товарищеском матче на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. Голы забили Иван Обляков, Константин Тюкавин и Федор Чалов. Результат матча был учтен в рейтинге Международной федерации футбола.