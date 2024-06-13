Лионель Месси заявил, что "Интер Майами" будет его последним клубом

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Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что "Интер Майами" станет для него последним клубом в его карьере. Об этом он рассказал в интервью изданию ESPN.

"Я занимаюсь этим всю свою жизнь, я люблю играть в мяч. Мне нравятся тренировки, ежедневные занятия и игры. Да, есть небольшой страх, что все это закончится. Он всегда присутствует", – признался спортсмен.

Месси также добавил, что старается не задумываться об уходе из футбола. Вместо этого он наслаждается каждым моментом в игре.

Ранее испанский футбольный клуб "Реал" официально объявил о заключении контракта с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.

Представители клуба уточнили, что игрок будет выступать за мадридскую команду на правах свободного агента. Соответствующее соглашение, уже подписанное сторонами, будет действовать до 2029 года.