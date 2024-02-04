Власти Гонконга потребовали от организаторов матча объяснить отсутствие Месси на поле

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Власти Гонконга потребовали от организаторов товарищеского матча между футбольным клубом Интер Майами и сборной Hong Kong XI объяснить отсутствие на поле чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что по условиям контракта об организации товарищеского матча между "Интер Майами" и Hong Kong XI нападающий американского клуба Лионель Месси должен был играть на поле по меньшей мере 45 минут, однако на поле он не появился.

"Правительство, как и все футбольные болельщики, крайне разочаровано таким решением организаторов. Организатор должен дать объяснения всем болельщикам", – говорится в заявлении правительства Гонконга.

Уже во время матча, на котором присутствовал глава администрации Гонконга Джон Ли, организаторы сообщили, что Месси травмирован. Представители правительства города попросили, чтобы аргентинец вышел на поле хотя бы во время церемонии награждения и "объяснился парой слов", однако этого также не произошло.

Ранее стало известно, что аргентинский футболист, нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси в третий раз стал обладателем награды Международной федерации футбола (ФИФА) лучшему игроку года.