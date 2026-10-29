Работу мобильного интернета могут ограничить в Москве 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работу мобильного интернета могут ограничить в Москве в четверг, 29 октября, с 09:30. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Ограничения будут действовать в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). Они связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммита "Россия – Африка".

В министерстве отметили, что в этот период в штатном режиме будут работать наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты из "белого списка", а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi.

Кроме того, в центре Москвы в связи с проведением саммита начали перекрывать улицы. В частности, уже нет возможности проехать по Котельнической, Москворецкой, Пречистенской, Кадашевской, Садовнической и Кремлевской набережным.

На фоне ограничений движения департамент транспорта призвал горожан отказаться от поездок на личных автомобилях. Быстрее добраться до точки назначения можно на метро, МЦК и МЦД.