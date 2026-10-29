Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Улицы и набережные начали перекрывать в центре Москвы в связи с проведением саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время перекрыты Котельническая, Москворецкая, Пречистенская, Кадашевская, Садовническая и Кремлевская набережные. Также нельзя проехать:



по Садовому кольцу в районе Новинского бульвара в каждом направлении;

по внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал;

по улице Балчуг;

по улице Знаменке;

по Москворецкой улице;

по Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;

по Моховой улице – от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

по улице Охотный Ряд;

по улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

по Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;

по улицам Волхонке и Ленивке.

Кроме того, движение закрыто на Новой и Старой площадях, на Новоарбатском мосту в сторону центра, Чугунном, Большом Москворецком, Малом Устьинском и Большом Каменном мостах, а также в Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах.

Департамент призвал горожан отказаться от поездок на личном автомобиле в течение дня. Быстрее добраться до точки назначения можно на метро, МЦК и МЦД.

Вместе с тем один из выходов станции метро "Планерная" закроют с 30 октября по 4 ноября включительно. Ограничения начнут действовать с 12:00 30-го числа. Это связано с продолжающимися работами по демонтажу навеса. Пассажирам рекомендовали пользоваться входом и выходом № 2.