Мосгорсуд сократил срок лишения свободы экс-гендиректору ФК "Торпедо" Скородумову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд снизил срок лишения свободы бывшему генеральному директору московского футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову – с 2 лет до 1 года 6 месяцев, передает ТАСС.

Окончательное наказание было назначено путем частичного сложения. В остальном приговор оставлен без изменения.

Как заявил агентству его адвокат Сеймур Ханкишиев, с учетом решения апелляционной инстанции и удовлетворения жалоб защитников Скородумов в ближайшее время выйдет на свободу.

Скородумова, как и совладельца ФК "Торпедо" Леонида Соболева, задержали в конце июня 2025 года. По версии следствия, они вместе с другими сотрудниками клуба подкупили 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить выход в РПЛ. В результате они повлияли на результат 20 матчей.