29 октября, 11:45Происшествия
Мосгорсуд сократил срок лишения свободы экс-гендиректору ФК "Торпедо" Скородумову
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Мосгорсуд снизил срок лишения свободы бывшему генеральному директору московского футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову – с 2 лет до 1 года 6 месяцев, передает ТАСС.
Окончательное наказание было назначено путем частичного сложения. В остальном приговор оставлен без изменения.
Как заявил агентству его адвокат Сеймур Ханкишиев, с учетом решения апелляционной инстанции и удовлетворения жалоб защитников Скородумов в ближайшее время выйдет на свободу.
Скородумова, как и совладельца ФК "Торпедо" Леонида Соболева, задержали в конце июня 2025 года. По версии следствия, они вместе с другими сотрудниками клуба подкупили 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить выход в РПЛ. В результате они повлияли на результат 20 матчей.