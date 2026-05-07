Экс-гендиректор ФК "Торпедо" Скородумов пойдет под суд по делу о подкупе арбитров

Бывший генеральный директор московского ФК "Торпедо" Валерий Скородумов предстанет перед судом по делу о подкупе арбитров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, Скородумов вместе с владельцем "Торпедо" Леонидом Соболевым и другими сотрудниками клуба подкупили 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить "черно-белым" выход в Российскую Премьер-лигу. В результате они повлияли на результат 20 матчей.

Как рассказала Волк, за победу клуба в матчах арбитрам платили от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от важности игры. Также некоторые судьи дополнительно получали по 250–500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота другой команды или удаление соперников с поля.

К настоящему моменту следствие по делу завершено, его материалы направлены в Симоновский суд Москвы. По части 2 статьи 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат спортивного соревнования в группе лиц") Скородумову грозит до 7 лет лишения свободы.

Валерий Скородумов и Леонид Соболев были задержаны в конце июня 2025 года.

Через некоторое время Соболев был арестован. Однако в октябре прошлого года Мосгорсуд отправил его под домашний арест из-за сотрудничества со следствием и наличия заболеваний, препятствующих содержанию в изоляторе. Он может посещать магазин для покупки продуктов и средств личной гигиены.

В июле 2025-го также задержали арбитра Богдана Головко. По информации СМИ, он дважды не назначил пенальти в ворота "Торпедо" в ходе игры с "Камазом" в рамках 34-го тура Первой лиги. Именно на этом матче решалось, кто пройдет в РПЛ.

"Торпедо" с "Камазом" завершили игру вничью. В результате московский клуб вышел без стыковых матчей в РПЛ. При этом адвокат Соболева Александр Добровинский сообщал, что задержание Головко не связано с делом его подзащитного.

Головко был отправлен под домашний арест. В отношении второго фигуранта-посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



