График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 14:17

Происшествия

Правоохранители выявили подкуп судьи в матче ФК "Химки" и "Алании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители выявили факт подкупа судьи на матче между футбольными клубами "Химки" и "Алания". Об этом на своей странице в МАХ сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выявить факт оказания незаконного влияния на результаты соревнования смогли сотрудники Следственного департамента МВД, ГУЭБиПК МВД и ФСБ России. В итоге были задержаны арбитр и посредник, через которого передавалась взятка.

Матч завершился 20 ноября 2023 года со счетом 4:1 в пользу ФК "Химки". Установлено, что перед этим главный судья матча получил от руководства команды взятку в размере 2 миллионов рублей.

На данный момент ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиры подозреваемых и изъяли средства связи, а также иные предметы, которые могут служить доказательством совершенного преступления.

Фигурантам были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 13 футбольным арбитрам, которые работали на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), были предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на исходы не менее 22 матчей с участием команды "Торпедо". Всем им может грозить до 7 лет тюремного заключения.

До этого по обвинению в подкупе судей был задержан совладелец "Торпедо" Леонид Соболев, а вместе с ним и бывший гендиректор ФК Валерий Скородумов.

Читайте также


происшествияспорт

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика