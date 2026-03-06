Правоохранители выявили подкуп судьи в матче ФК "Химки" и "Алании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители выявили факт подкупа судьи на матче между футбольными клубами "Химки" и "Алания". Об этом на своей странице в МАХ сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выявить факт оказания незаконного влияния на результаты соревнования смогли сотрудники Следственного департамента МВД, ГУЭБиПК МВД и ФСБ России. В итоге были задержаны арбитр и посредник, через которого передавалась взятка.

Матч завершился 20 ноября 2023 года со счетом 4:1 в пользу ФК "Химки". Установлено, что перед этим главный судья матча получил от руководства команды взятку в размере 2 миллионов рублей.

На данный момент ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиры подозреваемых и изъяли средства связи, а также иные предметы, которые могут служить доказательством совершенного преступления.

Фигурантам были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 13 футбольным арбитрам, которые работали на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), были предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на исходы не менее 22 матчей с участием команды "Торпедо". Всем им может грозить до 7 лет тюремного заключения.

До этого по обвинению в подкупе судей был задержан совладелец "Торпедо" Леонид Соболев, а вместе с ним и бывший гендиректор ФК Валерий Скородумов.

