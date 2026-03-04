Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 11:47

Происшествия

Начальнику подразделения РЖД предъявлено обвинение во взятке в 12 млн руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи предъявили обвинение в получении взятки в размере 12 миллионов рублей начальнику подразделения РЖД в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Расследование ведется по факту нарушения статьи "Получение взятки в особо крупном размере". В деле есть еще два фигуранта – посредник во взятничестве и сам взяткодатель. Им также предъявлены обвинения.

Во время допроса они признали вину в полном объеме. Кроме того, были проведены следственные действия с взяткодателем.

Установлено, что с ноября 2023 по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства, находясь в столице, получил взятку через посредника за совершение действий в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запчастей, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

В рамках расследования правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Оттуда изъяли предметы и документы, которые указывают на причастность обвиняемых к преступлению. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.

Между тем в Подмосковье возбуждено уголовное дело против главы муниципального округа Серебряные Пруды, его заместителей, директора казенного учреждения "Центр торгов", а также 2 коммерсантов. Руководство округа и сотрудники администрации подозреваются в получении взяток, а предприниматели – в их даче. Как указали в СК, подозреваемые создали схему по получению денежных вознаграждений.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика