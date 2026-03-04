Начальнику подразделения РЖД предъявлено обвинение во взятке в 12 млн руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи предъявили обвинение в получении взятки в размере 12 миллионов рублей начальнику подразделения РЖД в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Расследование ведется по факту нарушения статьи "Получение взятки в особо крупном размере". В деле есть еще два фигуранта – посредник во взятничестве и сам взяткодатель. Им также предъявлены обвинения.

Во время допроса они признали вину в полном объеме. Кроме того, были проведены следственные действия с взяткодателем.

Установлено, что с ноября 2023 по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства, находясь в столице, получил взятку через посредника за совершение действий в пользу коммерческой организации – заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и их запчастей, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

В рамках расследования правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Оттуда изъяли предметы и документы, которые указывают на причастность обвиняемых к преступлению. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.

