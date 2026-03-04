Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 16:55

Политика

В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет

Фото: depositphotos/belchonock

В Турции могут запретить доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. Соответствующий законопроект в парламент был внесен правящей Партией справедливости и развития (AK Parti), передает агентство Reuters.

Как пояснила зампредседателя парламентской группы фракции Лейла Шахин Уста, у соцсетей и игровых платформ будет шесть месяцев, чтобы адаптировать свою работу под новые требования.

Согласно предложенным мерам, платформы должны будут разработать системы проверки возраста пользователей и ограничить доступ к некоторым цифровым сервисам для несовершеннолетних. При этом в случае одобрения закона компании могут столкнуться со штрафами и иными санкциями при несоблюдении требований, включая запрет на работу их сервисов в стране.

Помимо этого, инициатива нацелена на повышение безопасности детей в интернете и вводит дополнительные обязанности для платформ по созданию безопасной цифровой среды.

Схожие ограничения могут ввести и в Испании. Премьер-министр страны Педро Санчес отмечал, что платформы должны будут внедрить действенные системы проверки возраста, а также реальные и работающие барьеры.

Помимо этого, испанское правительство планирует представить новый проект о привлечении глав соцсетей к ответственности за незаконный и ненавистный контент.

Читайте также


политикатехнологииза рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика