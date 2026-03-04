В Турции предложили запретить соцсети для детей младше 15 лет

Фото: depositphotos/belchonock

В Турции могут запретить доступ к социальным сетям детям младше 15 лет. Соответствующий законопроект в парламент был внесен правящей Партией справедливости и развития (AK Parti), передает агентство Reuters.

Как пояснила зампредседателя парламентской группы фракции Лейла Шахин Уста, у соцсетей и игровых платформ будет шесть месяцев, чтобы адаптировать свою работу под новые требования.

Согласно предложенным мерам, платформы должны будут разработать системы проверки возраста пользователей и ограничить доступ к некоторым цифровым сервисам для несовершеннолетних. При этом в случае одобрения закона компании могут столкнуться со штрафами и иными санкциями при несоблюдении требований, включая запрет на работу их сервисов в стране.

Помимо этого, инициатива нацелена на повышение безопасности детей в интернете и вводит дополнительные обязанности для платформ по созданию безопасной цифровой среды.

Схожие ограничения могут ввести и в Испании. Премьер-министр страны Педро Санчес отмечал, что платформы должны будут внедрить действенные системы проверки возраста, а также реальные и работающие барьеры.

Помимо этого, испанское правительство планирует представить новый проект о привлечении глав соцсетей к ответственности за незаконный и ненавистный контент.