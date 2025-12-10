Форма поиска по сайту

10 декабря, 17:03

Технологии
Депутат Ткачев раскритиковал идею ограничения доступа в соцсети для детей

Опасное увлечение? Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей

В Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями, сообщили СМИ. Нужны ли аналогичные меры в России и как уберечь детей от негативных последствий пребывания в интернете, разбиралась Москва 24.

До 16 воспрещается

Фото: 123RF.com/dolgachov

10 декабря в Австралии ввели запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. Как сообщили зарубежные СМИ, согласно поправкам, популярные платформы будут обязаны проверять, чтобы у несовершеннолетних не было учетных записей в их сервисах. При выявлении нарушений корпорациям придется заплатить штраф в размере до 49,5 миллиона австралийских долларов (33 миллиона долларов, что составляет более 2,5 миллиарда рублей). При этом детей и родителей наказывать не будут.

По информации журналистов, целью правительства Австралии является снижение негативного влияния социальных сетей на несовершеннолетних. Проведенное в стране исследование показало, что семь из десяти детей в возрасте 10–15 лет подвергались воздействию вредоносного контента в интернете, среди которого материалы женоненавистнического и жестокого характера, пропаганда расстройства пищевого поведения и самоубийства. Кроме того, половина пользователей столкнулась с кибербуллингом.

В других странах тоже обсуждалось принятие подобных мер. Например, правительство Испании хочет ограничить доступ к соцсетям детям младше 16 лет, а в Дании, Норвегии и Франции планируют ввести ограничения для граждан до 15 лет. В свою очередь, в России тоже предлагали установить возрастной ценз на пользование соцсетями до 14 лет.

При этом в журнале Medical Xpress в начале декабря 2025 года было опубликовано исследование, согласно которому ученые пришли к выводу: активное использования соцсетей приводит к постепенным проблемам с концентрацией внимания у детей.

Чтобы выяснить это, к эксперименту привлекли 8 324 ребенка, которые отмечали, сколько времени тратится на соцсети, просмотр видео или на видеоигры ежедневно. В то же время их родители оценивали уровень невнимательности и гиперактивности.

Результаты показали, что именно активное использование соцсетей связано с постепенным развитием симптомов невнимательности. С просмотром телевизора или видеоиграми подобной связи зафиксировано не было, отметили эксперты.

Ответственность родителей

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Ситуация, которая сложилась в Австралии, является прецедентом закрытия информационных границ внутри страны, отметил в разговоре с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

"И в этом смысле, конечно, такой плачевный опыт России перенимать точно не стоит. Я сам лично против этого, потому что молодежь просто вгонят в "серую зону". Дети будут регистрироваться под чужими никнеймами, вводить некорректную дату рождения и в итоге точно так же будут продолжать сидеть в соцсетях", – отметил он. 

Какого-то конкретного ограничительного порога по возрасту точно ставить нельзя. Родители сами имеют право решать, когда ребенку пользоваться гаджетами, определенными приложениями и соцсетями, учитывая его индивидуальные особенности и потребности. 
Антон Ткачев
первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

По мнению парламентария, не стоит забывать, что соцсети также являются инструментом общения с родственниками, находящимися в другом городе или за рубежом.

Ткачев отметил, что для безопасности нужно не ограничивать общение в интернете, а больше обращать внимание на воспитание детей, вникать в их интересы. 

При этом детский психолог Наталья Наумова предупредила в разговоре с Москвой 24, что использование соцсетей, как и компьютерных игр, более двух часов в день действительно может негативно повлиять на психику ребенка.

По словам эксперта, эмоционально-волевая сфера страдает, поскольку с помощью интернета ребенок быстро получает большое количества дофамина, не прикладывая усилий.

"В итоге у организма отпадает потребность стараться, стремиться достигать каких-то целей. Концентрация внимания и память могут ухудшаться за счет того, что слишком много времени проводится без движения в напряженном наблюдении за экраном. Из-за этого со временем ребенок может становиться вспыльчивым, возбудимым, страдать от бессонницы", – предупредила эксперт.

В целом родителям важно помнить: сколько времени ребенок просидел за гаджетом в соцсетях, столько же после этого необходимо уделить двигательной активности, чтобы восстановить нейродинамику.

Что касается допустимого возраста активности в интернете, важно идти именно от желания ребенка и ни в коем случае не пытаться стимулировать интерес. Ведь детские годы являются наиболее важным периодом для того, чтобы научиться живым коммуникативным навыкам.
Наталья Наумова
детский психолог

Психолог обратила внимание на то, что часто дети пропадают в соцсетях, потому что используют их как "обезболивающее" от переживаний, пустоты, когда нет целей, интересов и конкретных задач. 

"Поэтому надо не отбирать телефон и запрещать, ведь это подрывает доверие к родителям, а искать способы чем-то увлечь. Например, отправить ребенка в кружок, секцию, где ему будет интересно, потому что детям важно добиваться успеха и быть среди единомышленников", – посоветовала Наумова.

Кроме того, она рекомендовала следить, насколько у ребенка получается взаимодействовать с окружающими, и, если есть проблемы, пытаться помочь наладить эти контакты. В этом может понадобиться поддержка психолога. 

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский также напомнил в разговоре с Москвой 24, что ребенок в соцсетях больше всех уязвим перед злоумышленниками, поскольку несовершеннолетнему сложно оценить реальные риски. 

"Безопасность детей в первую очередь зависит от родителей. Они должны постоянно объяснять, что можно делать в Сети, а что нельзя, рассказывать реальные примеры обмана пользователей мошенниками", – подчеркнул он.

Также следует предупредить детей о том, что в Сети можно встретить тех, кто выдает себя за других.

Нужно назвать базовые критерии, по которым можно понять, что на общение вышел мошенник: он просит перевести деньги, предлагает зайти на сайт, обращается с какими-то странными просьбами и так далее.
Александр Дворянский
эксперт по кибербезопасности

Также Дворянский посоветовал не пренебрегать программами для родительского контроля. Они позволяют отследить действия детей в интернете, ограничить их при необходимости и увидеть, с кем именно происходит общение в чатах. 

Также на компьютере и мобильном устройстве ребенка должен быть полноценный, лицензионный и обновленный на текущий момент антивирус, который будет блокировать 95% подозрительных ссылок, заключил эксперт.

Трошина Любовь

технологиидетиистории

