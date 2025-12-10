Депутат Ткачев раскритиковал идею ограничения доступа в соцсети для детей

В Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями, сообщили СМИ. Нужны ли аналогичные меры в России и как уберечь детей от негативных последствий пребывания в интернете, разбиралась Москва 24.

До 16 воспрещается

10 декабря в Австралии ввели запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. Как сообщили зарубежные СМИ, согласно поправкам, популярные платформы будут обязаны проверять, чтобы у несовершеннолетних не было учетных записей в их сервисах. При выявлении нарушений корпорациям придется заплатить штраф в размере до 49,5 миллиона австралийских долларов (33 миллиона долларов, что составляет более 2,5 миллиарда рублей). При этом детей и родителей наказывать не будут.

По информации журналистов, целью правительства Австралии является снижение негативного влияния социальных сетей на несовершеннолетних. Проведенное в стране исследование показало, что семь из десяти детей в возрасте 10–15 лет подвергались воздействию вредоносного контента в интернете, среди которого материалы женоненавистнического и жестокого характера, пропаганда расстройства пищевого поведения и самоубийства. Кроме того, половина пользователей столкнулась с кибербуллингом.

В других странах тоже обсуждалось принятие подобных мер. Например, правительство Испании хочет ограничить доступ к соцсетям детям младше 16 лет, а в Дании, Норвегии и Франции планируют ввести ограничения для граждан до 15 лет. В свою очередь, в России тоже предлагали установить возрастной ценз на пользование соцсетями до 14 лет.

При этом в журнале Medical Xpress в начале декабря 2025 года было опубликовано исследование, согласно которому ученые пришли к выводу: активное использования соцсетей приводит к постепенным проблемам с концентрацией внимания у детей.

Чтобы выяснить это, к эксперименту привлекли 8 324 ребенка, которые отмечали, сколько времени тратится на соцсети, просмотр видео или на видеоигры ежедневно. В то же время их родители оценивали уровень невнимательности и гиперактивности.

Результаты показали, что именно активное использование соцсетей связано с постепенным развитием симптомов невнимательности. С просмотром телевизора или видеоиграми подобной связи зафиксировано не было, отметили эксперты.

Ответственность родителей

Ситуация, которая сложилась в Австралии, является прецедентом закрытия информационных границ внутри страны, отметил в разговоре с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

"И в этом смысле, конечно, такой плачевный опыт России перенимать точно не стоит. Я сам лично против этого, потому что молодежь просто вгонят в "серую зону". Дети будут регистрироваться под чужими никнеймами, вводить некорректную дату рождения и в итоге точно так же будут продолжать сидеть в соцсетях", – отметил он.





Антон Ткачев первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Какого-то конкретного ограничительного порога по возрасту точно ставить нельзя. Родители сами имеют право решать, когда ребенку пользоваться гаджетами, определенными приложениями и соцсетями, учитывая его индивидуальные особенности и потребности.

По мнению парламентария, не стоит забывать, что соцсети также являются инструментом общения с родственниками, находящимися в другом городе или за рубежом.

Ткачев отметил, что для безопасности нужно не ограничивать общение в интернете, а больше обращать внимание на воспитание детей, вникать в их интересы.

При этом детский психолог Наталья Наумова предупредила в разговоре с Москвой 24, что использование соцсетей, как и компьютерных игр, более двух часов в день действительно может негативно повлиять на психику ребенка.

По словам эксперта, эмоционально-волевая сфера страдает, поскольку с помощью интернета ребенок быстро получает большое количества дофамина, не прикладывая усилий.

"В итоге у организма отпадает потребность стараться, стремиться достигать каких-то целей. Концентрация внимания и память могут ухудшаться за счет того, что слишком много времени проводится без движения в напряженном наблюдении за экраном. Из-за этого со временем ребенок может становиться вспыльчивым, возбудимым, страдать от бессонницы", – предупредила эксперт.

В целом родителям важно помнить: сколько времени ребенок просидел за гаджетом в соцсетях, столько же после этого необходимо уделить двигательной активности, чтобы восстановить нейродинамику.





Наталья Наумова детский психолог Что касается допустимого возраста активности в интернете, важно идти именно от желания ребенка и ни в коем случае не пытаться стимулировать интерес. Ведь детские годы являются наиболее важным периодом для того, чтобы научиться живым коммуникативным навыкам.

Психолог обратила внимание на то, что часто дети пропадают в соцсетях, потому что используют их как "обезболивающее" от переживаний, пустоты, когда нет целей, интересов и конкретных задач.

"Поэтому надо не отбирать телефон и запрещать, ведь это подрывает доверие к родителям, а искать способы чем-то увлечь. Например, отправить ребенка в кружок, секцию, где ему будет интересно, потому что детям важно добиваться успеха и быть среди единомышленников", – посоветовала Наумова.

Кроме того, она рекомендовала следить, насколько у ребенка получается взаимодействовать с окружающими, и, если есть проблемы, пытаться помочь наладить эти контакты. В этом может понадобиться поддержка психолога.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский также напомнил в разговоре с Москвой 24, что ребенок в соцсетях больше всех уязвим перед злоумышленниками, поскольку несовершеннолетнему сложно оценить реальные риски.

"Безопасность детей в первую очередь зависит от родителей. Они должны постоянно объяснять, что можно делать в Сети, а что нельзя, рассказывать реальные примеры обмана пользователей мошенниками", – подчеркнул он.

Также следует предупредить детей о том, что в Сети можно встретить тех, кто выдает себя за других.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Нужно назвать базовые критерии, по которым можно понять, что на общение вышел мошенник: он просит перевести деньги, предлагает зайти на сайт, обращается с какими-то странными просьбами и так далее.

Также Дворянский посоветовал не пренебрегать программами для родительского контроля. Они позволяют отследить действия детей в интернете, ограничить их при необходимости и увидеть, с кем именно происходит общение в чатах.

Также на компьютере и мобильном устройстве ребенка должен быть полноценный, лицензионный и обновленный на текущий момент антивирус, который будет блокировать 95% подозрительных ссылок, заключил эксперт.