Эксперт Волынец поддержала введение в России штрафов за кибербуллинг

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. Поможет ли это решить проблему и как действовать тем, кто столкнулся с травлей, разбиралась Москва 24.

Оскорбил – плати

Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким подготовила законопроект об административной ответственности за буллинг и кибербуллинг. Документ предусматривает штрафы для граждан от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч.

Инициатива предполагает внесение новой статьи в КоАП РФ, которая будет наказывать за систематическое унижение чести и достоинства, в том числе в интернете и средствах массовой информации. Травлей, согласно законопроекту, предлагается считать повторяющиеся действия, совершенные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

По словам Слуцкого, дети подвергаются постоянному психологическому давлению как в образовательных учреждениях, так и в интернете.





Леонид Слуцкий председатель ЛДПР Статистика говорит сама за себя – с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше.

Он также отметил рост числа случаев кибербуллинга: 75% детей стали жертвами травли в Сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%.

По мнению авторов документа, штрафы позволят создать действенный механизм для пресечения психологического насилия на ранних стадиях и будут способствовать формированию в обществе нетерпимости к унижению человеческого достоинства.

Ранее Генпрокуратура РФ выступила с инициативой о направлении подростков, совершающих буллинг, в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Они относятся к системе МВД, и их сотрудники ведут с подростками индивидуальную профилактическую работу.

Масштабы социального бедствия?

По мнению зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, для эффективной защиты детей в теме травли в Сети необходимо использовать серьезные категории, которые соответствуют юридическому и фактическому смыслу.

"Понятие "травля" должно быть четко прописано, чтобы в итоге норма работала не на бумаге, а фактически. Сначала нужно дать нормативно-правовую оценку, определить понятия, найти источник проблемы. Следует посмотреть, почему нынешнее законодательство не справляется: из-за недостатка и размытости формулировок или по иным причинам. Может быть, вопрос не в том, что мы не назвали что-то модным словом, а просто потому, что не хватает полицейских или нет квалифицированных подразделений. Все это надо понять, чтобы мы не создали норму, которая не будет выполняться", – уточнил Милонов.

При этом инициативу в беседе с Москвой 24 поддержала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Однако крайне важно разработать точные механизмы для выявления именно зачинщиков конфликтов, чтобы избежать несправедливых решений, так как в травле участвуют разные стороны: не только обидчики, но и свидетели, которые также страдают и не знают, как себя вести.

Масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием, добавила Волынец. По ее словам, из-за подобного прессинга некоторые дети даже готовы перейти на домашнее обучение.

"Даже сама угроза существенного финансового взыскания, которое для многих семей будет ощутимым, заставит родителей серьезно поговорить со своими детьми, чтобы не оказаться в долгах. Это должно дать понять, что обижать других недопустимо, а все проблемы нужно решать мирно", – пояснила Волынец.

На травлю в Сети и реальной жизни нередко жалуются не только родители несовершеннолетних, но и сами взрослые, рассказала Москве 24 клинический психолог Дарья Яушева. При этом если они более стрессоустойчивы и способны постоять за себя, то дети часто не могут дать отпор и психологически капитулируют.

"Мой ключевой посыл: интернет в целом – небезопасная среда для детей, поэтому его регулирование чрезвычайно важно. Защита ребенка критична, потому что в этот период формируется его психика, закладываются схемы мышления и отношение к миру, которые будут влиять на всю дальнейшую жизнь. Здесь надзор и забота абсолютно необходимы", – пояснила психолог.

Среди взрослых же травля чаще связана либо с местью – например, бывших партнеров, супругов или коллег, – либо используется как инструмент шантажа. Проблема усугубляется возможностью организовать буллинг в интернете анонимно: преследователь может скрываться, к нему могут присоединяться другие, плюс возможно использование ботов для усиления давления. Причем часто за этим стоят знакомые жертве люди, отметила Яушева.

Другая проблема – публичность. Компрометирующие видеозаписи и оскорбления на личной странице становятся видны большой аудитории, что многократно усиливает чувство стыда и травмирует человека, указала специалист.

"При столкновении с буллингом нужно, во-первых, использовать все доступные средства блокировки агрессоров, а также отправлять жалобы администрации платформы. Важно научить ребенка, что жаловаться не стыдно, это нормальный способ защиты", – уточнила психолог.





Дарья Яушева клинический психолог Во-вторых, необходимо все фиксировать: делать скриншоты переписок, сохранять голосовые сообщения или видео. Затем можно обратиться с этим в полицию, к директору школы или учителю, если речь идет о детях, а также к родителям ребенка-агрессора. Важно твердо понимать: ответственность за насилие всегда лежит на том, кто его совершает. Жертва никогда не виновата в жестокости, которая на нее обрушивается.

Кроме того, если в классе или коллективе происходит травля, даже наблюдатели за этим явлением порой нуждаются в поддержке и обсуждении ситуации, подчеркнула Яушева.

"Также необходимо помочь человеку, особенно ребенку, правильно выразить свои эмоции. Злость – естественная реакция, и ее важно канализировать экологично: через разговор с близкими, психологом, письменные практики или физическую активность. Это помогает вернуть ощущение собственной силы", – пояснила она.

Если травля происходит в школе или на работе, нужно пытаться выстраивать границы, но когда это не помогает – всерьез рассмотреть возможность уйти из токсичного коллектива, рекомендовала психолог.

"Это не поражение, а акт самозащиты. С ребенком необходимо сохранять открытый диалог. Тревожными сигналами могут быть замкнутость, внезапное ухудшение учебы, проблемы со сном или аппетитом. Ключевое сообщение для него: "Я на твоей стороне, ты можешь мне все рассказать, я тебя защищу". И это обещание нужно обязательно выполнять, без упреков и осуждения. Для взрослого тоже важна поддержка – доверительный контакт с близким человеком или психологом", – уточнила эксперт.

В случае серьезных последствий пострадавшим может потребоваться профессиональная психологическая помощь, а иногда и кратковременная медикаментозная поддержка, заключила Яушева.

