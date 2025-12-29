В посольстве Таиланда заявили, что правила въезда в страну для россиян не менялись

Фото: depositphotos/anekoho

Правила въезда в Таиланд для россиян не менялись, граждане РФ могут беспрепятственно въезжать на территорию страны, рассказали РИА Новости в посольстве государства.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что власти Таиланда якобы ужесточили правила въезда из-за конфликта с Камбоджей.

В частности, сообщалось, что 20-летний блогер Павел Викулов две недели жил в Камбодже, после чего, находясь в Лаосе, купил билет до Бангкока. Маршрут пролегал через сухопутную границу, где молодого человека и других людей, не являющихся гражданами стран Юго-Восточной Азии, направили на дополнительную проверку.

В результате Викулову сказали, что из-за нового закона россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху. Гражданин Японии также поделился с блогером, что отказов "было много".

Местные СМИ писали, что во въезде было отказано минимум 185 иностранцам. Утверждалось, что власти ужесточили въездной контроль для граждан третьих стран, поскольку опасаются, что безвизовый режим может быть использован для операций, угрожающих безопасности. В частности, речь шла о вербовке наемников или шпионов среди пассажиров из Восточной Европы и Северной Азии.

Комментируя эти публикации, в посольстве Таиланда в РФ подчеркнули, что туристы, которые придерживаются правил, могут въезжать на территорию страны беспрепятственно. Однако иммиграционная служба может проводить дополнительную проверку и отказывать во въезде в целях обеспечения безопасности.

При этом в случае, который описывался в телеграм-каналах, поводом для отказа могло стать подозрение в поездке по обновлению визы, отметили дипломаты. В посольстве также подчеркнули, что сухопутные границы страны по-прежнему открыты.

Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь разгорелся 7 декабря, когда Пномпень обстрелял подконтрольные Бангкоку территории из реактивных систем залпового огня БМ-21. На фоне воздушной атаки было эвакуировано около 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий.

Затем Камбоджа обвинила Таиланд в распылении отравляющих веществ над государственной границей. После этого военно-морские силы Таиланда предупредили жителей провинции Пурсат в Камбодже о необходимости эвакуации, так как они планировали разрушить мост для перекрытия линий противника.

27 декабря страны подписали заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе. Они также договорились, что стороны не станут наращивать присутствие войск в пограничных регионах и отправлять в район границы дополнительное вооружения.

