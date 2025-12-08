Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 10:31

Политика

Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения районов Таиланда рядом с Камбоджей

Фото: depositphotos/anekoho

Гражданам России следует воздержаться от поездок в районы Таиланда на границе с Камбоджей из-за обстроившегося конфликта между странами, заявил российский посол в Таиланде Евгений Томихин.

"Необходимо воздержаться от поездок в соответствующие регионы, следить за сообщениями властей, а при нахождении там иметь при себе телефон посольства. Пока мы обращений от российских граждан в связи с происходящим не получали", – приводит слова дипломата ТАСС.

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло в конце июля. Тайская сторона обвинила противника в том, что тот открыл огонь у храма Та Моан Тхом, а в Минобороны Камбоджи назвали это самообороной.

Спустя время власти двух стран договорились о немедленном и безусловном прекращении огня. "Мирная сделка" была подписана в присутствии американского президента Дональда Трампа.

Однако конфликт обострился в ночь на 8 декабря в приграничных районах Таиланда и Камбоджи. Армия Камбоджи атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один солдат Таиланда, еще двое пострадали.

В ответ армия Таиланда нанесла удары с помощью истребителей F-16. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Читайте также


политика

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика