Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения районов Таиланда рядом с Камбоджей

Фото: depositphotos/anekoho

Гражданам России следует воздержаться от поездок в районы Таиланда на границе с Камбоджей из-за обстроившегося конфликта между странами, заявил российский посол в Таиланде Евгений Томихин.

"Необходимо воздержаться от поездок в соответствующие регионы, следить за сообщениями властей, а при нахождении там иметь при себе телефон посольства. Пока мы обращений от российских граждан в связи с происходящим не получали", – приводит слова дипломата ТАСС.

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло в конце июля. Тайская сторона обвинила противника в том, что тот открыл огонь у храма Та Моан Тхом, а в Минобороны Камбоджи назвали это самообороной.

Спустя время власти двух стран договорились о немедленном и безусловном прекращении огня. "Мирная сделка" была подписана в присутствии американского президента Дональда Трампа.

Однако конфликт обострился в ночь на 8 декабря в приграничных районах Таиланда и Камбоджи. Армия Камбоджи атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один солдат Таиланда, еще двое пострадали.

В ответ армия Таиланда нанесла удары с помощью истребителей F-16. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.