Таиланд и Камбоджа подписали "мирную сделку"

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали "мирную сделку", передает ТАСС.

Данная совместная декларация должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта. Ее подписание произошло на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в присутствии президента США Дональда Трампа.

Как уточнил американский лидер, режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей поможет контролировать Малайзия.

"Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым", – заявил Трамп.

Он также добавил, что эта мирная сделка спасет миллионы жизней. Кроме того, в рамках договоренности "18 камбоджийских военнопленных будут освобождены".

Вооруженное столкновение между двумя странами произошло на спорной территории в конце июля 2025 года. Обвинения в первых выстрелах поступили от обоих государств – тайская сторона заявила, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом. В свою очередь, в Минобороны Камбоджи эти действия назвали самообороной.

Тогда Трамп сообщил, что США не намерены заключать торговые сделки с этими странами, пока они не прекратят вооруженный конфликт.

Спустя время власти Таиланда и Камбоджи согласились на немедленное и безусловное прекращение огня. Камбоджийский премьер-министр Хун Манет заявил, что около 300 тысяч человек с обеих сторон стали беженцами в результате конфликта.