Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 04:37

Политика

В ОП предложили вернуть антиалкогольные меры времен СССР

Фото: depositphotos/nikitos1977

Власти РФ должны применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Ограничение продажи алкоголя (во времена СССР. – Прим. ред.) привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. Это были выдающиеся демографические результаты", – приводит ТАСС слова политика.

Рыбальченко признал, что вместе с тем у "сухого закона" в СССР были и негативные проявления: смертность от употребления суррогатов, бездумная вырубка виноградников и так далее.

"Но в целом (кампания. – Прим. ред.) была необходима, потому что на тот момент алкоголь стал таким распространенным явлением, без которого не обходился ни один вечер даже в рабочих коллективах", – добавил он.

Ранее в России призвали запретить алкоголь на корпоративах. По словам общественников, вместо вечеринок, на которых люди напиваются "до животного состояния", лучше проводить безалкогольные мероприятия с подведением итогов года.

С 1 марта 2026 года в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, ограничат продажу алкоголя до двух часов в день – с 13:00 до 15:00.

"Московский патруль": активисты обнаружили контрафактный алкоголь в столичном магазине

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика