В ОП предложили вернуть антиалкогольные меры времен СССР

Власти РФ должны применять все позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе времен СССР. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Ограничение продажи алкоголя (во времена СССР. – Прим. ред.) привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. Это были выдающиеся демографические результаты", – приводит ТАСС слова политика.

Рыбальченко признал, что вместе с тем у "сухого закона" в СССР были и негативные проявления: смертность от употребления суррогатов, бездумная вырубка виноградников и так далее.

"Но в целом (кампания. – Прим. ред.) была необходима, потому что на тот момент алкоголь стал таким распространенным явлением, без которого не обходился ни один вечер даже в рабочих коллективах", – добавил он.

Ранее в России призвали запретить алкоголь на корпоративах. По словам общественников, вместо вечеринок, на которых люди напиваются "до животного состояния", лучше проводить безалкогольные мероприятия с подведением итогов года.

С 1 марта 2026 года в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, ограничат продажу алкоголя до двух часов в день – с 13:00 до 15:00.