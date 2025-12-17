17 декабря, 19:54Политика
В ГД призвали ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах
Фото: depositphotos/Sonar
Необходимо ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах, письмо с соответствующим предложением направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Ксения Горячева. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Авторы инициативы обратили внимание, что в России запрещено производство пищевой продукции, которая имитирует сигареты и другие табачные изделия. При этом запрет не распространяется на алкоголь, поэтому в магазинах представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику, хотя они ориентированы на детей.
Например, речь идет о газированных напитках, которые представлены в виде шампанского, а также конфетах в форме бутылок элитного алкоголя.
"Считаем необходимым распространить логику, уже успешно примененную к табаку, на алкогольную продукцию", – указали депутаты.
По мнению парламентариев, это даст возможность исключить скрытую пропаганду алкоголя через имитацию.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением запретить в России продукцию под названием "детское шампанское".
Он указал, что шампанское – исключительно алкогольный продукт. Использование этого названия для лимонадов формирует у несовершеннолетних позитивное восприятие спиртного.