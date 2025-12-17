В ГД призвали ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах

Фото: depositphotos/Sonar

Необходимо ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах, письмо с соответствующим предложением направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Ксения Горячева. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы обратили внимание, что в России запрещено производство пищевой продукции, которая имитирует сигареты и другие табачные изделия. При этом запрет не распространяется на алкоголь, поэтому в магазинах представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику, хотя они ориентированы на детей.

Например, речь идет о газированных напитках, которые представлены в виде шампанского, а также конфетах в форме бутылок элитного алкоголя.

"Считаем необходимым распространить логику, уже успешно примененную к табаку, на алкогольную продукцию", – указали депутаты.

По мнению парламентариев, это даст возможность исключить скрытую пропаганду алкоголя через имитацию.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением запретить в России продукцию под названием "детское шампанское".

Он указал, что шампанское – исключительно алкогольный продукт. Использование этого названия для лимонадов формирует у несовершеннолетних позитивное восприятие спиртного.

