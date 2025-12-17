Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 19:54

Политика

В ГД призвали ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах

Фото: depositphotos/Sonar

Необходимо ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах, письмо с соответствующим предложением направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Ксения Горячева. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы обратили внимание, что в России запрещено производство пищевой продукции, которая имитирует сигареты и другие табачные изделия. При этом запрет не распространяется на алкоголь, поэтому в магазинах представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику, хотя они ориентированы на детей.

Например, речь идет о газированных напитках, которые представлены в виде шампанского, а также конфетах в форме бутылок элитного алкоголя.

"Считаем необходимым распространить логику, уже успешно примененную к табаку, на алкогольную продукцию", – указали депутаты.

По мнению парламентариев, это даст возможность исключить скрытую пропаганду алкоголя через имитацию.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением запретить в России продукцию под названием "детское шампанское".

Он указал, что шампанское – исключительно алкогольный продукт. Использование этого названия для лимонадов формирует у несовершеннолетних позитивное восприятие спиртного.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика