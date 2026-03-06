Врач Шилова предупредила о бессимптомном развитии глаукомы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Близорукость, генетическая предрасположенность и возраст старше 40 лет являются факторами риска по развитию глаукомы. При этом нередко на начальных этапах она протекает бессимптомно, предупредила в разговоре с Москвой 24 профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. По мнению эксперта, среди глазных заболеваний оно считается наиболее опасным.

"Глаукома отличается коварностью и на начальных этапах может протекать бессимптомно: ничего не болит, жалоб нет. А в результате способна безвозвратно лишить зрения", – подчеркнула эксперт.

В основе заболевания лежит повышение внутриглазного давления из-за нарушения оттока жидкости. Ее накопление в полости глаза приводит к атрофии всех структур и, что самое страшное, зрительного нерва.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург В норме внутриглазное давление составляет примерно 15–22 миллиметра ртутного столба, однако данный показатель индивидуален и может отклоняться от средних цифр. При глаукоме же оно способно достигать значения 80 и более.

Об ухудшении состояния могут сигнализировать радужные круги ("гало-эффект"), возникающие в глазах перед источниками света. Они появляются из-за отека роговицы, пояснила врач.

"Кроме того, могут появиться "мутные" пятна в боковом или центральном поле зрения, не исчезающие после моргания и находящиеся всегда в одном месте. Сначала зрение ухудшается на периферии, а на далеко зашедших стадиях возникает туннельное зрение – круговое ограничение обзора, при котором человек видит мир словно через свернутый в трубку лист бумаги", – пояснила Шилова.

Иногда глаукома сопровождается покраснением глаз, при этом на белке может быть хорошо заметна сетка расширенных красных сосудов. Особенно ярко она проявляется при высоком давлении. Также может возникать боль в глазах, а также ощущение сухости, усиленное слезотечение и светобоязнь, отметила врач.

Однако симптоматика схожа с большинством других глазных болезней, поэтому самостоятельно поставить диагноз невозможно. Это способен сделать только грамотный специалист с помощью современных приборов.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург При этом важно знать, что полностью вылечить глаукому нельзя, однако можно остановить ее прогрессирование, и чем раньше болезнь выявлена, тем легче это сделать. Поэтому важно пройти диагностику, особенно людям в возрасте 40+: хотя глаукома бывает даже у детей, чаще всего это все же возрастной недуг.

Кроме того, в зоне риска находятся люди с отягощенной наследственностью, у родственников которых диагностировалось такое заболевание, а также близорукие: у них глазные оболочки более тонкие, поэтому глаукома развивается быстрее и агрессивнее, чем у среднестатистического человека, предупредила Шилова.

