06 марта, 18:36Происшествия
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в ходе конфликта
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого и ранении еще одного в ходе конфликта. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В прокуратуре уточнили, что 27-летнему фигуранту предъявили обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство.
По данным ведомства, инцидент произошел 4 марта возле станции "Сокол" столичного метрополитена. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего обвиняемый два раза ударил ножом одного из оппонентов и не менее девяти раз – другого.
Один потерпевший скончался от полученных ранений на месте происшествия, а второй был доставлен в медучреждение.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, задержали фигуранта полицейские. А до их прибытия его удерживали очевидцы.
Ранее мужчина в Москве убил бывшую возлюбленную и сбежал за границу. Девушка скончалась в больнице от множественных колото-резаных ран. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заочно арестован.