В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в ходе конфликта

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого и ранении еще одного в ходе конфликта. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что 27-летнему фигуранту предъявили обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 марта возле станции "Сокол" столичного метрополитена. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего обвиняемый два раза ударил ножом одного из оппонентов и не менее девяти раз – другого.

Один потерпевший скончался от полученных ранений на месте происшествия, а второй был доставлен в медучреждение.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, задержали фигуранта полицейские. А до их прибытия его удерживали очевидцы.

