Иран призвал европейские страны не вмешиваться в конфликт

Фото: 123RF.com/dbajurin

Иран призвал страны Европы не вмешиваться в конфликт, поскольку в таком случае они могут стать законными целями, заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24.

"Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана", – сказал замглавы ведомства.

Тахт-Раванчи не стал называть конкретные страны, но подчеркнул, что те, кто присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, станут законной целью для ответных мер со стороны Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончался министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.

