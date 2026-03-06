Трамп: США и союзники помогут Ирану восстановить экономику после конфликта

Фото: whitehouse.gov

США и союзники готовы помочь Ирану с восстановлением экономики после того, как военный конфликт завершится, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, они будут "неустанно работать", чтобы вернуть Иран "с порога разрушения" и сделать его экономику "больше, лучше и сильнее", чем прежде. При этом он добавил, что США начнут заниматься этим только после того, как будет выбрано новое "приемлемое" руководство страны.

Одновременно с этим Трамп исключил возможность каких-либо иных договоренностей с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции. Глава США подчеркнул, что "никакой сделки" не будет.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончался министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.

