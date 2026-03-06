Риелтор Бендриков: аренда коттеджа в Подмосковье на майские обойдется в 25 тыс руб в сутки

Стоимость аренды загородного дома на майские праздники в Подмосковье составит в 2026 году от 12 до 40 тысяч рублей в сутки – в зависимости от формата и компании, заявили эксперты. При этом тянуть с выбором не стоит: хорошие варианты разбирают быстро, и к маю цены только растут. Где искать коттедж, как не переплатить и на что обратить внимание в договоре, расскажет Москва 24.

Что предлагают?

Майские праздники в 2026 году разделятся на два этапа и продлятся в общей сложности шесть дней. Первые длинные выходные выпадают на 1, 2 и 3 мая: День труда в этом году отмечают в пятницу. Второй блок праздничных дней придется на 9, 10 и 11-е числа – День Победы выпадает на субботу, поэтому нерабочими станут также воскресенье и понедельник.

Как рассказал Москве 24 риелтор Олег Свиридов, аренда качественных коттеджей в Подмосковье в мае 2026 года обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки. Для больших компаний можно найти участок с баней, которая входит в стоимость: в таком случае цены начинаются от 40 тысяч.

"Но здесь собственники часто перестраховываются: берут большой депозит и устанавливают минимальный срок аренды (например, от трех дней), потому что после таких компаний требуется серьезный клининг, а это существенные расходы", – уточнил он.

Кроме того, есть и другой формат – глэмпинги и турбазы с отдельными домиками на закрытых территориях.

"Там цены начинаются в среднем от 12 тысяч рублей за сутки, иногда в стоимость даже включен завтрак. При этом есть возможность готовить самостоятельно: в домике есть холодильник, на территории – мангальная зона. Такие места пользуются спросом даже у зарубежных туристов", – сказал эксперт.

В целом среди загородных направлений традиционно лидируют Рижское, Киевское и Калужское шоссе, что обусловлено хорошей транспортной доступностью.

"Для долгосрочной аренды уже сейчас присматривают предложения на "большой воде" – Пироговское водохранилище и другие водоемы. Люди хотят дома со всеми удобствами: санузлы, горячая и холодная вода, отопление (опыт прошлого года, когда в мае выпал снег, многому научил)", – подчеркнул Свиридов.





Олег Свиридов риелтор В плане поиска дома лучше ориентироваться на публичное пространство. На агрегаторах и ресурсах с отзывами всегда можно найти актуальную информацию о собственнике. Те, кто серьезно занимается арендой, заботятся о деловой репутации и следят за новостным фоном.

На рынке есть и экзотические предложения. Например, в 100–120 километрах от Москвы (на Можайском шоссе) можно снять место с комплексным отдыхом: завтрак, баня, а в качестве активности – подоить козу. На сегодняшний день рынок в этом плане разнообразен, заключил эксперт.

Какие нюансы?

Однако риелтор Олег Бендриков в беседе с Москвой 24 предупредил, что ситуация будет зависеть от весеннего паводка: как и когда растает снег, какая будет погода.

"В этом году снега очень много, и это сильно повлияет на участки в низинах – там долго будет стоять вода. Такие варианты практически не рассматриваются теми, кто снимает жилье", – пояснил он.

По его оценкам, в целом средняя стоимость аренды загородного дома в текущем сезоне – 20–25 тысяч рублей. Речь идет о стандартном современном доме со всеми удобствами внутри, рассчитанном примерно на шесть человек, а не о старой даче с туалетом на улице.

"Самые дорогие дома – западное, юго-западное направления и все, что ближе к МКАД. Но и на других направлениях (Щелковское, Дмитровское, Рязанское) тоже есть как дорогие, так и более доступные варианты. На короткие праздники направление не так важно – многие чаще выбирают сам дом, а не сторону света", – добавил эксперт.

В свою очередь, цены начинают расти ближе к праздникам. Хорошие варианты разбираются за пару месяцев, а бронировать их стоит уже сейчас (в идеале нужно было делать это уже в феврале), считает Бендриков.

"Чем меньше остается предложений, тем выше цена. Собственники видят, что количество объектов уменьшается, и либо держат цену, либо поднимают", – пояснил риелтор.





Олег Бендриков риелтор Сэкономить при аренде никак не получится – только раннее бронирование. Торговаться с собственником бесполезно: на рынке много желающих, и в таком случае проще сдать другому.

Также необходимо проявить внимательность при составлении договора, предупредил специалист.

"Обязательно должна быть опись имущества. Это защитит обе стороны: если что-то сломается, будет понятно, какая обстановка была в доме изначально. В договоре нужно прописать, кто снимает, сколько человек будет проживать, данные собственника (выписка из ЕГРН, паспорт, доверенность, если сдает доверенное лицо), срок аренды, стоимость, сумма депозита", – напомнил эксперт.

При этом Бендриков посоветовал следить за тем, чтобы в договоре не было строчки о полной ответственности арендатора за все находящееся в доме (сантехнику, инженерию и так далее): недобросовестные собственники могут не вернуть депозит, придумав несуществующие поломки.