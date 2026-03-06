Axios: Рубио заявил, что переговоры с Ираном помешают достижению военных целей

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Тегераном, поскольку это может помешать достижению военных целей. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Рубио сообщил министрам иностранных дел арабских стран в ходе серии телефонных звонков в четверг (5 марта. – Прим. ред.), что война, как ожидается, продлится еще несколько недель", – цитирует материал RT.

Вместе с тем американский политик раскрыл, что сейчас Вооруженные силы США сосредоточены на уничтожении иранских ракетных комплексов, складов и заводов.

На фоне этих заявлений газета Politico, в свою очередь, указала, что США в настоящее время срочно ищут ресурсы для продолжения конфликта с Ираном. Комментируя новые сведения, военный эксперт, политолог Иван Коновалов обратил внимание на неочевидность мотивации всех участников.

"Кроме Израиля. С Израилем все понятно – они хотели этой операции, они ее добились. То, что они втянули Соединенные Штаты, Соединенные Штаты не признают", – подчеркнул он в эфире радио КП.

В частности, во-первых, данная ситуация сильно ухудшает рейтинг американского лидера Дональда Трампа перед внутрипартийными выборами. Во-вторых, о втягивании Штатов говорит и неподготовленность Пентагона.

"Ну, то есть думали наскоком провоевать пару недель, а ситуация усугубилась, потому что Иран ответил. Не ожидали, что Иран поднимет ставки и проявит политическую волю. <...> Не был просчитан этот момент, поэтому, конечно, все будет затягиваться", – подметил Коновалов.

Вместе с тем политолог упомянул заявление Вашингтона о якобы готовности Тегерана к переговорам. По его мнению, это может быть как информационным вбросом, так и сигналом США о готовности к диалогу.

Более того, полученные сведения могут указывать на плохое положение самих Штатов. В частности, эксперт полагает, что боевые действия вряд ли продлятся дольше 1,5 месяца из-за ограниченных запасов сторон. Однако все осложняется ударами Ирана по всем доступным целям. Тегеран впервые в истории не ограничивается символическими ответами.

"Понимаете, сейчас не важен сам факт победы. Важно, кто предъявит победу первым. Это закон информационной войны. На это, кстати, расчет, видимо, и есть", – подытожил политолог.

В то же время эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, наоборот, акцентировал внимание на намерении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в руках которых сейчас сосредоточена вся власть Ирана, воевать с США и Израилем до конца.

"Пока Иран не считает себя проигравшим <...> Согласие на капитуляцию будет означать конец Исламской Республики, это будет воспринято как предательство. КСИР перестанет существовать", – уточнил он в беседе с "Абзацем".

Однако, несмотря на это, ситуация все равно расценивается как тупиковая, поскольку Иран не способен нанести критический урон противнику, а США и Израиль без сухопутной операции не могут добиться своих целей.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончался министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По последним данным, количество погибших мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1 332 человек.