07 марта, 04:40

Политика
NBC: Трамп выразил интерес к направлению в Иран контингента военных США

Трамп выразил интерес к направлению в Иран контингента военных США – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в направлении в Иран небольшой группы американских военнослужащих для выполнения конкретных стратегических задач. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники, включая действующих и бывших американских чиновников.

Отмечается, что речь не идет о подготовке к полномасштабному вторжению в Иран. Комментарии главы Белого дома касались идеи использования ограниченного контингента для точечных миссий, направленных на достижение четко определенных целей.

При этом детали возможной операции и ее задачи в настоящий момент не раскрываются.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ на это Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Американские СМИ со ссылкой на Пентагон сообщали, что военная операция США против Ирана может продолжаться не менее 100 дней. Конфликт может затянуться до сентября.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

