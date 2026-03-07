Президент ЦАР Туадера призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/AP/Pamela Smith

Конфликт на Ближнем Востоке должен прекратиться. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

Он уточнил, что обменялся мнениями по этому вопросу с Владимиром Путиным.

"Очевидно, это очень сложный конфликт, но мы констатируем, что нужно, чтобы он прекратился, поскольку он оказывает довольно значительное влияние и на страны региона, и на международную торговлю, и международные поставки. Особенно для африканских стран", – высказался Туадера, добавив, что сторонам нужно вернуться за стол переговоров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

При этом Иран призвал европейские государства не вмешиваться в конфликт, поскольку в этом случае они могут стать законными целями. Замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи уточнил, что Тегеран уже проинформировал европейцев и остальных, что им следует быть осторожными в этом вопросе.