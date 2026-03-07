График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 08:34

Политика

Президент ЦАР Туадера призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/AP/Pamela Smith

Конфликт на Ближнем Востоке должен прекратиться. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

Он уточнил, что обменялся мнениями по этому вопросу с Владимиром Путиным.

"Очевидно, это очень сложный конфликт, но мы констатируем, что нужно, чтобы он прекратился, поскольку он оказывает довольно значительное влияние и на страны региона, и на международную торговлю, и международные поставки. Особенно для африканских стран", – высказался Туадера, добавив, что сторонам нужно вернуться за стол переговоров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

При этом Иран призвал европейские государства не вмешиваться в конфликт, поскольку в этом случае они могут стать законными целями. Замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи уточнил, что Тегеран уже проинформировал европейцев и остальных, что им следует быть осторожными в этом вопросе.

Профессор из Китая заявил, что США проиграют войну на Ближнем Востоке

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика