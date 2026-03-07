Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты приступили к сложному этапу строительства пролетного строения путепровода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Он располагается на границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно, сообщил Сергей Собянин на странице в МАХ.

"Новое сооружение – часть проекта дополнительного участка МСД, сейчас он готов наполовину. Путепровод свяжет Липецкую улицу со скоростным диаметром", – подчеркнул мэр столицы.

По словам Собянина, работы проводятся над железной дорогой. Специалисты придерживаются метода надвижки, при котором перемещают металлоконструкции пролетного строения над путями МЦД-2. Благодаря такому способу они ускоряют процесс возведения и минимизируют влияние строительства на работу железнодорожного транспорта.

Полностью завершить надвижку пролетного строения планируется текущей весной.

После открытия путепровода изменится движение городского транспорта по развязке Липецкой и Каспийской улиц. В результате жители Бирюлева Восточного смогут быстрее добираться до станции метро "Царицыно".

Ранее Собянин рассказал, что реконструкция Воробьевского путепровода в Москве завершится осенью 2026 года. Объект расположен на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина. Работы стартовали в августе 2025-го и пока выполнены на треть. В рамках комплексной реконструкции специалисты в том числе полностью заменят балки на сборное железобетонное пролетное строение.

