График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 13:57

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты приступили к сложному этапу строительства пролетного строения путепровода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Он располагается на границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно, сообщил Сергей Собянин на странице в МАХ.

"Новое сооружение – часть проекта дополнительного участка МСД, сейчас он готов наполовину. Путепровод свяжет Липецкую улицу со скоростным диаметром", – подчеркнул мэр столицы.

По словам Собянина, работы проводятся над железной дорогой. Специалисты придерживаются метода надвижки, при котором перемещают металлоконструкции пролетного строения над путями МЦД-2. Благодаря такому способу они ускоряют процесс возведения и минимизируют влияние строительства на работу железнодорожного транспорта.

Полностью завершить надвижку пролетного строения планируется текущей весной.

После открытия путепровода изменится движение городского транспорта по развязке Липецкой и Каспийской улиц. В результате жители Бирюлева Восточного смогут быстрее добираться до станции метро "Царицыно".

Ранее Собянин рассказал, что реконструкция Воробьевского путепровода в Москве завершится осенью 2026 года. Объект расположен на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина. Работы стартовали в августе 2025-го и пока выполнены на треть. В рамках комплексной реконструкции специалисты в том числе полностью заменят балки на сборное железобетонное пролетное строение.

"Новости дня": путепровод над Южной рокадой улучшит транспортную доступность ЮАО

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика