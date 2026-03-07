Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану

Фото: whitehouse.gov

Вооруженные силы США нанесут по Ирану "очень серьезный удар" в субботу, 7 марта. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Из-за плохого поведения Ирана всерьез изучается возможность полного уничтожения районов и неминуемой гибели групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей", – говорится в публикации.

Ранее глава Белого дома выразил заинтересованность в направлении в Исламскую Республику небольшой группы американских военных для выполнения конкретных стратегических задач. По данным СМИ, речь не идет о подготовке к полномасштабному вторжению в Иран.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Исламская Республика ответила на это ударами по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

При этом Трамп уточнял, что Соединенные Штаты и союзники готовы помочь Ирану восстановить экономику после завершения военного конфликта.