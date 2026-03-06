График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 10:19

Политика

Миллиардер аль Хабтур из ОАЭ потребовал у Трампа объяснений из-за Ирана

Фото: AP Photo/Omar Albam

Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к американскому лидеру Дональду Трампу на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает газета "Известия".

"Кто дал ему полномочия втягивать регион в вооруженный конфликт с Ираном?" – написал аль Хабтур на своей странице в одной из соцсетей.

Также эмиратский бизнесмен поинтересовался, по какой причине президент США принял решение о проведении операции и задумывался ли он о последствиях возможной эскалации. Аль Хабтур добавил, что первыми в случае расширения конфликта пострадают государства Ближнего Востока.

Кроме того, миллиардер напомнил о финансировании "Совета мира" Трампа в том числе странами Персидского залива. Из-за этого он задал вопрос, могут ли использовать эти средства для финансирования военных действий в регионе и на какие именно цели они идут.

Аль Хабтур отметил, что ранее лидер США обещал избегать участия Вашингтона в вооруженных конфликтах, но за его второй президентский срок американские военные операции проводились уже как минимум в 7 странах.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Тегеран также стал наносить удары по территории еврейского государства и американским военным базам на Ближнем Востоке.

СМИ со ссылкой на Пентагон указывали, что военная операция США против Ирана может продолжаться не менее 100 дней, то есть конфликт может затянуться до сентября включительно.

Военные США доверили планирование операции против Ирана искусственному интеллекту

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
