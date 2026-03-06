В MAX опровергли слухи о личных фотографиях в общем доступе

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Личные фотографии в мессенджере MAX доступны только их владельцам. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В Сети ранее распространилась информация, что фото из переписок в MAX может посмотреть кто угодно и без авторизации. Утверждалось, что в веб-версии мессенджера можно посмотреть код страницы и скопировать ссылку на изображение.

В MAX назвали эти сообщения фейком, который опровергли эксперты по кибербезопасности. Там также подчеркнули, что все данные пользователей надежно защищены.

"Другие пользователи могут увидеть фото, только если владелец добровольно поделится ими или ссылкой на них. Ссылку нельзя подобрать или сгенерировать", – говорится в сообщении.

Ранее разработчики МАХ опровергли слухи о том, что сервис отслеживает пользователей VPN. В частности, утверждалось, что мессенджер собирает информацию об IP-адресах. Эксперты пояснили, что данные сведения нужны только для корректной работы звонков.

В свою очередь, запросы к таким серверам, как Apple и Google, мессенджер выполняет для проверки доставки push-уведомлений клиентам.