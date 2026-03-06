ЦБ сохранил ограничения на снятие иностранной наличной валюты на полгода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране еще на полгода, до 9 сентября 2026 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, все еще могут снять валюту в сумме остатка денежных средств на тот день, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.

Это можно сделать независимо от валюты вклада или счета, но с условием того, что граждане ранее не реализовывали такую возможность.

Ранее стало известно, что российские международные резервы достигли 811,1 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 13,9 миллиарда. В процентном соотношении рост составил 1,7%.

Основной причиной высоких показателей названа положительная переоценка активов. При этом объем золотых резервов России достиг 402,7 миллиарда долларов.

