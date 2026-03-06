График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 17:52

Технологии

В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Минцифры России предложило увеличить плату за использование номера телефона при заключении нового договора связи, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки обосновываются тем, что индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос в 2,5 раза за 2013–2025 годы. Однако размер платы абонента за использование сохраненного номера не изменялся, из-за чего образовались выпадающие доходы федерального бюджета.

В связи с этим плату предлагают увеличить с 100 до 250 рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, который в том числе устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI).

Все номера будут вносить в специальную базу данных, правила работы которой установит российское правительство. Активно взаимодействовать с IMEI будут операторы связи. Они смогут оказывать свои услуги только устройствам, идентификаторы которых есть в базе данных.

