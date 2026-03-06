График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 21:16

Общество

Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова получила диплом психолога

Фото: Москва 24

13-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова закончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога, сообщает The Voice Mag.

В РГГУ она перевелась в сентябре 2023 года из Московского педагогического государственного университета (МПГУ), ее зачислили сразу на второй курс. Программу она освоила за 2,5 года по ускоренной форме обучения. При этом девочка занималась в дистанционном формате, хотя по федеральным стандартам образование по направлению "психология" можно получить только в очной и очно-заочной форме.

В вузе заявили, что Теплякова обучалась по программе "психолого-педагогическое образование" на заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий, поэтому не должна была присутствовать в аудитории очно.

Академической задолженности у подростка не было, работы она выполняла в срок, а также училась на "хорошо" и "отлично". При этом представители учебного заведения отметили, что на защиту диплома она пришла с мамой.

"В учебном процессе и подготовке выпускной квалификационной работы были активно задействованы законные представители. Именно они критически комментировали замечания преподавателей и руководителя ВКР, требовали обоснования выставляемых оценок", – подчеркнули в вузе.

Защита прошла в очном формате с комиссией 26 февраля. Девочка показала достаточный уровень владения материалом работы, однако "не все суждения были достаточно аргументированы". За диплом Теплякова получила "хорошо".

Тема выпускной работы – взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5–7 лет. По данным РБК, у комиссии возникло много вопросов к диплому, а оригинальность оценили в 15%. Позже это объяснили "особенностью работы системы "Антиплагиат", а также ошибкой при загрузке на проверку.

При этом на вопросы девочка отвечала неуверенно, а научный руководитель отметил, что ее законные представители были "высоко вовлечены" в процесс, из-за чего сложно оценить участие Тепляковой в создании текста. На предзащите отвечать ей помогал отец Евгений.

В 2021 году девочка поступила на факультет психологии МГУ. В конце декабря ее отец устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой, пока ждал свою дочь с экзамена. Мужчина утверждал, что аттестация по предмету проводилась с нарушениями процедуры.

Тепляков заявил, что дочь готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. Девочка якобы провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, что и побудило отца искать дочь. Позже стало известно, что родители подали иск на Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

