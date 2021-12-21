Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об инциденте с нападением на завкафедрой

20:41
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"
Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Евгений Тепляков рассказал о конфликте с представителями вуза. Об этом сообщает газета "Известия".
Ранее сообщалось, что мужчина ждал свою дочь с экзамена, после чего устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой.
"Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. <...> О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов", – рассказал Тепляков.
По словам отца Алисы Тепляковой, экзамен, который сдавала дочь, проводился с нарушениями процедуры. Кроме того, по версии мужчины, о сдаче не предупредили родителей.
Мужчина добавил, что дочь готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. Кроме того, девочка якобы провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, что и побудило отца искать дочь.
По версии пресс-службы же факультета психологии МГУ, Евгений Тепляков был осведомлен о правилах проведения экзамена и согласился с ними. Тем не менее он решил нарушить правила поведения на факультете, в том числе санитарные требования.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс. Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой
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