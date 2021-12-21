Одногруппники девятилетней студентки МГУ рассказали о первой сессии девочки

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Одногруппники девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказали, как девочка сдает первую сессию. Слова студентов приводит МК.

По словам одной из одногруппниц Тепляковой, экзамены девочка сдает по своему плану.

"Нет, ее план не проще, наоборот. Она сдает экзамены раньше нас", – рассказала девушка.

Студентка добавила, что Тепляковой предстоит до Нового года сдать русский язык и психологию. Другой одногруппник девочки считает, что со вторым экзаменом у Алисы могут возникнуть проблемы.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее она получила аттестат за 9-й класс.

Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девочке пройти не удалось.

