Отец Алисы Тепляковой предложил реформировать российское образование

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Отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений в разговоре с Москвой 24 предложил провести реформу образования, так как, по его мнению, сейчас в российских школах неравномерно распределена учебная нагрузка.
По словам Теплякова, подростки устают, поскольку программа старшей школы "дико перенасыщенная" и регулярно происходят несчастные случаи из-за ЕГЭ. В то же время в стране "слабая началка", уверен он.
"Почему у нас по программе в конце 3-го класса люди только учат таблицу умножения и числа до 100. Как так? Ребенку 10 лет, и он вдруг узнает, что, оказывается, бывают числа больше 100. А в 4-м классе он узнает, что бывают числа больше 1 000", – возмущается Тепляков.
Тепляков считает: его семья доказала, что ребенок в дошкольном возрасте способен освоить школьную программу.
"Я что-то не вижу какой-то восторженной реакции и желания перенимать опыт. Негатив вижу. Или, может быть, проблема все-таки в том, что кому-то не нужно, чтобы у детей было хорошее образование, и не нужно, чтобы у них были знания? Может, поэтому на нас такая реакция определенной стороны общества", – заключил отец Алисы.
Ранее активисты создали в интернете петицию на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с призывом проверить эмоциональное и физическое состояние 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Авторы считают, что во время последнего выхода семьи на публику в эфире федерального телеканала у девочки был измученный вид. В свою очередь, родители Алисы заявили, что являются абсолютно благополучной семьей.
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