Родители 9-летней студентки МГУ прокомментировали петицию с призывом защитить девочку

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Родители 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой прокомментировали петицию с призывом защитить девочку. В беседе с "Московским комсомольцем" они заявили, что являются абсолютно благополучной семьей.

Петиция на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой была размещена активистами в интернете. Переживающие за судьбу девочки пользователи просят проверить эмоциональное и физическое состояние ребенка.

Авторы петиции напомнили, что во время последнего выхода семьи Тепляковых на публику в эфире федерального телеканала у Алисы был измученный вид: бледность, темные круги под глазами, обкусанные губы, а также ссадина на ее лице.

По словам четы Тепляковых, отсутствие проблем в семье подтверждено документально. Мама Наталия Теплякова подчеркнула, что все официальные органы в курсе, как девочка сдавала аттестации. Женщина обратила внимание на то, что петиция размещена на сайте почти месяц назад, однако набрала всего 900 подписей.

В свою очередь, папа Евгений Тепляков напомнил, что у семьи есть многочисленные грамоты, в том числе от управы района и школы. Он добавил, что полгода назад они с супругой по инициативе префектуры собирали документы на получение ордена "Родительской славы", а еще раньше, планируя брать приемных детей, окончили школу приемных родителей.

"Нам кажется, что эти факты важны. Зачем собирать информацию? Она собрана давно и передана на рассмотрение. А "заботящимся об условиях проживания" чиновникам неплохо было бы помочь семье с получением квартиры, а не искать мнимое неблагополучие", – добавил отец девочки.

Мария Львова-Белова, комментируя ситуацию, пояснила, что вмешиваться не спешит. По мнению детского омбудсмена, необходимо сформировать экспертное мнение на основе объемной информации и только после этого говорить о дальнейших шагах.

Ранее отец 9-летней студентки в беседе с Москвой 24 пожаловался на травлю, обрушившуюся на семью. Он рассказал об огромном количестве нападок и резких комментариев, которые мешают обучать не только Алису, но и заниматься воспитанием других детей.

