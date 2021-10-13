Отец девятилетней студентки МГУ раскритиковал университет

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Отца девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгения не пускают на очные занятия, а учебная часть вуза по-хамски реагирует на обращения. Об этом мужчина рассказал "Ленте.ру".

Он отметил, что ректор университета Виктор Садовничий официально заявлял, что Алиса ходит на занятия с папой. Однако того не пускают на факультет, аргументируя это отсутствием нужного распоряжение от руководства.

"8 сентября мы пришли на лекции с Алисой. На входе меня встретила целая комиссия, которая просто меня не пускала на факультет со словами: "Вы сюда не пройдете". Официальная версия – у нас нет приказа. Я пишу заявление на имя Садовничего. Судя по тому, что Виктор Антонович говорит СМИ, проблемы нет", – подчеркнул Тепляков.

Мужчина добавил, что заявление рассматривают уже свыше 30 дней, а от учебной части так и не поступало обращений.

"Мама [Наталья Теплякова] звонит на факультет, спрашивает, что по нашему заявлению. Ей сотрудник учебной части отвечает: "Я вообще не знаю, кто вы, и вообще я не буду вам ничего отвечать, идите, грубо говоря, нафиг". У нас есть десятки обращений без ответа. Получается очень странная ситуация", – рассказал отец Алисы.

Тепляков также сообщил, что в вузе до сих пор не решили вопрос изучения девочкой иностранного языка.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее она получила аттестат за 9-й класс.

Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.

