Психолог рассказала, с какими проблемами может сталкиваться девятилетняя студентка МГУ

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Семейный психолог Алена Леонова считает, что самая большая проблема, с которой может столкнуться девятилетняя студентка МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова, – выпадение из студенческого коллектива. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, девочке будет не с кем общаться.

"С ней ее сокурсники – студенты тоже общаться не будут, потому что им совершенно неинтересна девятилетняя девочка. И она окажется в изоляции. В этом я вижу определенные психологические сложности", – рассказала психолог.

Леонова считает, что юной студентке может не хватать поддержки. По ее словам, девочка уже давно живет в режиме взрослых требований, что может негативно сказаться на психике.

"Все-таки ребенок должен иметь возможность жить, проживать свою естественную жизнь согласно возрасту, а не проживать ту жизнь, которую ему навязывают родители из-за каких-то своих собственных амбиций. Я вижу исключительно папиными стараниями всю эту ситуацию сделанную", – заявила Леонова.

По мнению психолога, в действиях семьи можно усмотреть реализацию собственных амбиций. Леонова считает, что Алиса выступает амбициозным проектом отца.



"То есть через этого ребенка он делает себе имя, что он отец гениальной дочери и все это воспитание – следствие, видимо, его каких-то выдающихся способностей, как он хочет это преподнести обществу. Для чего он это делает, я не знаю. Возможно, он хочет просто известности, возможно, он хочет с этого получить какой-то профит", – сказала специалист.

Леонова отметила, что у Алисы Тепляковой могут возникнуть возрастные кризисы, которые она должна была пройти в другое время. Сбой, по словам эксперта, может произойти из-за нарушения естественного течения взросления.

При этом психолог отметила, что неправильно давать точную оценку ситуации Алисы. Леонова подчеркнула, что девочка, возможно, станет исключением.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс.

Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.