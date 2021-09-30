Отец поступившей в МГУ девятилетней девочки подвел итоги первого месяца учебы

15:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отец Алисы Тепляковой, которая в девять лет поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова, считает, что дочь уже освоила первый семестр. Об этом Евгений Тепляков заявил в беседе с "Лентой.ру".
По словам отца девочки, Алиса движется с довольно большой скоростью по учебной программе.
"Она достаточно хорошо понимает базовую психологию и по несколько учебников по каждому предмету читает помимо лекций. Эти учебники охватывают большое количество информации, которая в лекциях даже не освещается. Если у нее возникают какие-то вопросы, я стараюсь на них ответить", – рассказал Тепляков.
Мужчина отметил, что девочка уже многое освоила за месяц учебы.
"На мой взгляд родителя, она окончила первый семестр полностью. Соответственно, на лекциях ей уже делать нечего. Она просто должна сидеть, чтобы галочка стояла за посещаемость", – подчеркнул отец девятилетней студентки.
Евгений Тепляков также рассказал, что дочь открыта в общении, но общаться со своими однокурсниками ей "не о чем".
"Совершенно нормально, что она не может полноценно дружить и играть с теми, кому 20", – заключил мужчина.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11 класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9 класс.
Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.
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