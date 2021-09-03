Отец 9-летней Алисы Тепляковой описал план по окончанию МГУ

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Отец 9-летней Алисы Тепляковой, которую зачислили на факультет психологии МГУ, описал план по окончанию университета за 2 года. Евгений выразил надежду, что в вузе к юной студентке будут относиться лояльно и подберут особый подход к обучению.

"Посмотрим, как Алиса будет вливаться в группу, адаптироваться к учебе, как ей на семинарских занятиях… В зависимости от этого будем решать, в какой степени она сможет идти не со всеми", – приводит слова Теплякова сайт "КП".

Ранее отец Алисы сообщал, что собирается первое время сопровождать дочь на пары. Он также отметил, что юная студентка с нетерпением ждет начала учебного года. Однако Алиса недовольна тем, что лекции нельзя поставить на паузу или перемотать, как было возможно при обучении дома.

В июле Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.

Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.

