Отец 9-летней Алисы Тепляковой раскрыл формат ее обучения в МГУ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Отец 9-летней Алисы Тепляковой, которую зачислили на факультет психологии МГУ, собирается первое время сопровождать дочь на пары. Об этом Евгений Тепляков рассказал изданию "Ведомости".
"В самом начале она будет посещать пары с сопровождением. Сопровождением буду я, а дальше посмотрим. Какая-то адаптация нагрузки к ее возрасту все равно будет. Естественно, если вспомнить студенческие тусовки, посиделки, то это все мимо, потому что Алисе девять лет", – сказал Тепляков.
Он также отметил, что юная студентка с нетерпением ждет начала учебного года. Однако Алиса недовольна тем, что лекции нельзя поставить на паузу или перемотать, как было возможно при обучении дома.
Тепляков не исключил, что в будущем успех своей старшей сестры повторит семилетний Хеймдалль. Мальчик уже получил аттестат за девятый класс.
Ранее Евгений Тепляков заявлял, что не рад поступлению дочери в вуз. Он считает, что девочка могла поступить в университет еще в прошлом году, но тогда ей не выдали аттестат. Евгений считает, что теперь ребенку придется наверстывать упущенный год.
В июле Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.
Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.
Девочка, сдавшая в 8 лет ЕГЭ, стала студенткой МГУ на платной основе
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