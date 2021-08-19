Отец москвички, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал об учебе ее младшего брата

10:20
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Отец Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в 8 лет, Евгений Тепляков рассказал, что ее младший брат семилетний Хеймдалль в будущем учебном году тоже попробует сдать экзамен, если осилит учебную программу, сообщает РИА Новости.
Всего в семье Тепляковых 7 детей. Хеймдалль является вторым по старшинству. В этом году он получил аттестат за 9 класс.
"Хеймдалль сдал 9 класс в 7 лет. У него в принципе та же самая программа. Он либо в этом году, либо в следующем будет выходить на ЕГЭ, в зависимости от того, потянет или нет", – рассказал отец.
Тепляков рассказал, что Хеймдалль получил аттестат за 9 класс в возрасте 7 лет 5 месяцев, а Алиса в возрасте 7 лет 11 месяцев. По его мнению, для таких лет это является очень большой разницей.
"Он может не успеть выйти на 11 класс и освоить программу. Но если он не успеет, то ничего страшного, на год позже это сделает", – добавил он.
Отец также отметил, что пока не решен вопрос с выбором направления будущего поступления в ВУЗ.
"Не знаю пока. Может он IT-шником будет, а может как Алиса на психологию пойдет", – сказал Тепляков.
Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет единый государственный экзамен, будет поступать на платное отделение психологического факультета МГУ имени Ломоносова.
В университете ранее заявляли о готовности принять Теплякову на обучение в случае успешно сданных вступительных экзаменов. Конкурс она проходила на общих основаниях.
В итоге 9-летняя Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное место. На вступительном испытании по биологии она набрала 48 баллов из 100.
Девятилетняя девочка поступила на платное отделение психфака МГУ
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