Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в 8 лет, рассказал о методике обучения

13:58
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Евгений, отец 8-летней Алисы Тепляковой, успешно сдавшей ЕГЭ, рассказал, что во время обучения его дочь не пользовалась никакими особыми методиками. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, способности к обучению у девочки проявились в четырехлетнем возрасте, когда она уже была подготовлена на уровне первого класса.
"Нет никакой чудо-методики. Техника основана на наших советских разработках: психология и педагогика. Занимаемся примерно по три-четыре часа в день, и это реально меньше, чем в школе. Плюс домашнего образования, что не нужно собираться в школу, а там спрашивают то одного ребенка, то другого. Здесь все направлено только на Алису", – отметил Евгений.
Он подчеркнул, что все программы девочка проходила в полной мере, ускоренного обучения не предполагалось.
Алиса Теплякова получила аттестат в школе № 626 в конце июня. В 7 лет девочка получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.
Всего школьница сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.
После этого факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова сообщил о готовности принять на учебу 8-летнюю Алису. Университет готов оказать ей поддержку в тех организационных вопросах, которые могут вызывать трудности или переживания.
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