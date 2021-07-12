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Общество

16:12

В МГУ сообщили о готовности принять сдавшую ЕГЭ 8-летнюю девочку

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова готов принять на учебу 8-летнюю Алису Теплякову, которая сдала единый государственный экзамен и получила аттестат об окончании школы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе факультета.

Отец ребенка сообщил, что Алиса хочет учиться на психологическом факультете МГУ. В пресс-службе, в свою очередь, отметили, что университет готов оказать ей поддержку в тех организационных вопросах, которые могут вызывать трудности или переживания.

В вузе подтвердили открытость для всех желающих связать жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием квалифицированной психологической помощи.

В этом году в вузе проводится набор на три специальности – "клиническая психология" – квалификация "клинический психолог", "психология служебной деятельности" – квалификация "психолог", "педагогика и психология девиантного поведения" – квалификация "социальный педагог".

Ранее сообщалось, что в Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

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