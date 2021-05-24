В Северной Осетии школьница скончалась перед ОГЭ по русскому языку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Северной Осетии организована проверка по факту смерти девятиклассницы перед началом экзамена. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по республике.

По данным следователей, утром 24 мая школьнице стало плохо перед экзаменом. Дежурившие на месте проведения экзаменов врачи оказали ей первую помощь и вызвали скорую.

Но по пути в больницу девятиклассница скончалась. В связи с этим была организована доследственная проверка.

В 2019 году ученица 11-го класса скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. В министерстве образования и молодежной политики Чувашии рассказали, что внешний вид пришедшей на экзамен девочки говорил о том, что ей нездоровится.

Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена сразу же посоветовали ей и ее родителям отказаться от участия в ЕГЭ. Тем не менее выпускница, которой уже исполнилось 18 лет, решила сдавать экзамен.