В Подмосковье у школьницы остановилось сердце после сдачи ГТО по плаванию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Учащаяся одной из школ подмосковного Воскресенска умерла от острой сердечной недостаточности после сдачи нормативов ГТО по плаванию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

"По предварительным данным, при заплыве на дистанцию 50 метров 17-летняя школьница, почувствовав себя плохо, стала терять сознание, после чего из воды ее достали спасатели и незамедлительно вызвали скорую помощь", – рассказала Врадий.

По предварительным данным, смерть школьницы наступила из-за острой сердечной недостаточности.

По факту случившегося назначена проверка, проводится судмедэкспертиза.

В мае российская школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. В министерстве образования и молодежной политики Чувашии отметили, что внешний вид пришедшей на экзамен девочки говорил о ее недомогании. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена сразу же посоветовали отказаться от участия в ЕГЭ, тем не менее выпускница решила сдавать экзамен.

