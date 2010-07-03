Школьница в Чебоксарах умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11-го класса скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в одной из школ Чебоксар.
В министерстве образования и молодежной политики Чувашии рассказали, что внешний вид пришедшей на экзамен девочки говорил о том, что ей нездоровится. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена сразу же посоветовали ей и ее родителям отказаться от участия в ЕГЭ. Тем не менее выпускница, которой уже исполнилось 18 лет, решила сдавать экзамен.
В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти. В коридоре ей стало плохо. Врачи попытались оказать девочке помощь, провели реанимацию, однако вернуть ее к жизни не удалось.
Отмечается, что погибшая выпускница – инвалид с детства. С 9-го класса девочка находилась на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем, у нее был врожденный порок сердца.
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